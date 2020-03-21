Yakışıklı oyuncu Ekin Mert Dayma şefliğe soyundu

Yakışıklı oyuncu Ekin Mert Daymaz da birçok ünlü gibi evde... Sağlıklı beslenme ve spora düşkünlüğüyle bilinen Daymaz, önceki gün mutfağa girip hayatında ilk kez protein kek yaptı. Yakışıklı oyuncu Ekin Mert Daymaz da birçok ünlü gibi evde... Sağlıklı beslenme ve spora düşkünlüğüyle bilinen Daymaz, önceki gün mutfağa girip hayatında ilk kez protein kek yaptı.
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