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    • Magazin
    • 21.03.2020 Gazete
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    Yakışıklı oyuncu Ekin Mert Dayma şefliğe soyundu

    Yakışıklı oyuncu da birçok ünlü gibi evde... Sağlıklı beslenme ve spora düşkünlüğüyle bilinen Daymaz, önceki gün mutfağa girip hayatında ilk kez protein kek yaptı.

    Şefliğe soyundu
    Yakışıklı oyuncu da birçok ünlü gibi evde... Sağlıklı beslenme ve spora düşkünlüğüyle bilinen Daymaz, önceki gün mutfağa girip hayatında ilk kez protein kek yaptı.

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