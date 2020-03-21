Temizlik şart

Güzel oyuncu Burcu Kara da günün büyük kısmını temizlikle geçiriyor. Oğlu ve eşiyle evde kalan Kara, temizlik malzemeleriyle verdiği bu kareyle tüm Türkiye'nin özeti gibiydi... Güzel oyuncu Burcu Kara da günün büyük kısmını temizlikle geçiriyor. Oğlu ve eşiyle evde kalan Kara, temizlik malzemeleriyle verdiği bu kareyle tüm Türkiye'nin özeti gibiydi...
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