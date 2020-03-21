Kızı ve eşiyle çağrılara kulak verip evinde kalan Pınar Altuğ Atacan, mutfaktan çıkmıyor. Güzel oyuncu, yaptığı tüm yemek tariflerini youtube hesabından canlı olarak yayınlamaya başladı.
Kızı ve eşiyle çağrılara kulak verip evinde kalan Pınar Altuğ Atacan, mutfaktan çıkmıyor. Güzel oyuncu, yaptığı tüm yemek tariflerini youtube hesabından canlı olarak yayınlamaya başladı.
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