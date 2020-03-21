Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 21.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    Atacan mutfaktan çıkmıyor

    Kızı ve eşiyle çağrılara kulak verip evinde kalan Atacan, mutfaktan çıkmıyor. Güzel oyuncu, yaptığı tüm yemek tariflerini youtube hesabından canlı olarak yayınlamaya başladı.

    Pınar’dan tarifler

    Kızı ve eşiyle çağrılara kulak verip evinde kalan Atacan, mutfaktan çıkmıyor. Güzel oyuncu, yaptığı tüm yemek tariflerini youtube hesabından canlı olarak yayınlamaya başladı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Pınar Altuğ Atacan mutfaktan çıkmıyor
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri