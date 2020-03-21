Çeşme'deki evlerinden mecbur kalmadıkça çıkmayan Larissa ve Burak Gacemer, kendilerini oyalamak için oyuna merak sardı. Brezilyalı oyuncu ve spor eğitmeni eşi, oyun sırasında da evlerinden bu kareyi paylaştı.
Çeşme'deki evlerinden mecbur kalmadıkça çıkmayan Larissa ve BurakGacemer, kendilerini oyalamak için oyuna merak sardı. Brezilyalı oyuncu ve spor eğitmeni eşi, oyun sırasında da evlerinden bu kareyi paylaştı.
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