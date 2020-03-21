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    • Magazin
    • 21.03.2020 Gazete
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    ve oyuna merak sardı

    Çeşme'deki evlerinden mecbur kalmadıkça çıkmayan ve , kendilerini oyalamak için oyuna merak sardı. Brezilyalı oyuncu ve spor eğitmeni eşi, oyun sırasında da evlerinden bu kareyi paylaştı.

    Oyun zamanı
    Çeşme'deki evlerinden mecbur kalmadıkça çıkmayan Larissa ve Burak Gacemer, kendilerini oyalamak için oyuna merak sardı. Brezilyalı oyuncu ve spor eğitmeni eşi, oyun sırasında da evlerinden bu kareyi paylaştı.

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