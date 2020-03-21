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    • Magazin
    • 21.03.2020 Gazete
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    'den sosyal medya paylaşımlarına tam gaz devam

    Bugün yeni yaşına giren , sosyal medyadaki paylaşımlarına tam gaz devam ediyor... Köpeği RudeBoy'la dün bu karesini paylaşan başarılı popçu, "Müthiş bir doğumgünü arifesi geçiriyoruz" diye yazdı.

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    Bugün yeni yaşına giren İrem Derici, sosyal medyadaki paylaşımlarına tam gaz devam ediyor... Köpeği RudeBoy'la dün bu karesini paylaşan başarılı popçu, "Müthiş bir doğumgünü arifesi geçiriyoruz" diye yazdı.

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