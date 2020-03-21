Bugün yeni yaşına giren İrem Derici, sosyal medyadaki paylaşımlarına tam gaz devam ediyor... Köpeği RudeBoy'la dün bu karesini paylaşan başarılı popçu, "Müthiş bir doğumgünü arifesi geçiriyoruz" diye yazdı.
Bugün yeni yaşına giren İrem Derici, sosyal medyadaki paylaşımlarına tam gaz devam ediyor... Köpeği RudeBoy'la dün bu karesini paylaşan başarılı popçu, "Müthiş bir doğumgünü arifesi geçiriyoruz" diye yazdı.
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