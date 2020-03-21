Hadise, bu zorlu süreçte canını dişine takarak görev yapan sağlık çalışanlarına şu sözleriyle teşekkür etti: "Böylesi zor bir süreçte canla başla çalışan tüm hekimlerimizi ve sağlık çalışanlarını ayakta alkışlıyorum. Minnettarız."