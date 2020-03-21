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    • Magazin
    • 21.03.2020 Gazete
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    'den hekimlere teşekkür: Ayakta alkışlıyorum

    , bu zorlu süreçte canını dişine takarak görev yapan sağlık çalışanlarına şu sözleriyle teşekkür etti: "Böylesi zor bir süreçte canla başla çalışan tüm hekimlerimizi ve sağlık çalışanlarını ayakta alkışlıyorum. Minnettarız."

    Hekimlere teşekkür

    , bu zorlu süreçte canını dişine takarak görev yapan sağlık çalışanlarına şu sözleriyle teşekkür etti: "Böylesi zor bir süreçte canla başla çalışan tüm hekimlerimizi ve sağlık çalışanlarını ayakta alkışlıyorum. Minnettarız."

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