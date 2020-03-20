Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 20.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    Zirvenin adı değişmedi! reytingleri alt üst etti

    'nin tarihi dizisi , Çarşamba akşamı tüm Türkiye'yi ekrana kilitledi. Merakla beklenen dizi, yine nefesleri kesti. Başrolünü 'in üstlendiği dizi; Tüm Kişiler'de %16,24 izlenme oranı ve %30,22 izlenme, 20+ABC1'de ise %15,89 izlenme oranı ve %29,00 izlenme payı alarak 100 program arasında 1. geldi.

    Zirvenin adı değişmedi

    ATV'nin tarihi dizisi Kuruluş Osman, Çarşamba akşamı tüm Türkiye'yi ekrana kilitledi. Merakla beklenen dizi, yine nefesleri kesti.

    Başrolünü burak Özçivit'in üstlendiği dizi; Tüm Kişiler'de %16,24 izlenme oranı ve %30,22 izlenme, 20+ABC1'de ise %15,89 izlenme oranı ve %29,00 izlenme payı alarak 100 program arasında 1. geldi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Zirvenin adı değişmedi! Kuruluş Osman reytingleri alt üst etti
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri