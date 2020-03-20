ATV'nin tarihi dizisi Kuruluş Osman, Çarşamba akşamı tüm Türkiye'yi ekrana kilitledi. Merakla beklenen dizi, yine nefesleri kesti.

Başrolünü burak Özçivit'in üstlendiği dizi; Tüm Kişiler'de %16,24 izlenme oranı ve %30,22 izlenme, 20+ABC1'de ise %15,89 izlenme oranı ve %29,00 izlenme payı alarak 100 program arasında 1. geldi.