Hülya Avşar, önceki gün Yeniköy'de objektiflere yansıdı. Tek başına sahilde yürüyüş yapan Avşar'ın tüm dünyayı kasıp kavuran Coronavirüs'e karşı yüzünü atkı ile sararak önlem aldığı görüldü. Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun "Salgından korunmak için bir önlem almadım. Ellerimi de yıkamıyorum çünkü zaten yıkamıyordum' sözleri hatırlatılınca şöyle dedi: "Bir de doktor anne-baba çocuğu... Herkes kendi bacağından asılır o da böyle." Eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun annesi Dr. Gülümser Çilingiroğlu'ndan bilgiler aldığını söyleyen şarkıcı, "Eski kayınvalidem ile her gün konuşuyoruz. Ellerimizi yıkayıp kalabalığa girilmemesini tavsiye ediyor" dedi.



'Ailesinden' utansın mesajı



UTANGAÇ AŞIKLAR

Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki gün sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile görüntülendi.

Utangaç aşıklar, muhabirlerin sorularına yanıt vermedi.

DOĞAN SAVAŞ