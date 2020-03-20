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    • Magazin
    • 20.03.2020 Gazete
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    'dan eski eşi 'nun coronavirüs açıklamalarına tepki: Bir de doktor anne-baba çocuğu...

    Anne-babası doktor olan , ‘Coronavirüs’e karşı ekstra önlem almıyorum’ dedi. Bu sözler eski eşi ’ı sinirlendirdi: ‘Her koyun kendi bacağından asılır...’

    Hülya’dan eski eşine 'Kaya'

    Hülya Avşar, önceki gün Yeniköy'de objektiflere yansıdı. Tek başına sahilde yürüyüş yapan Avşar'ın tüm dünyayı kasıp kavuran Coronavirüs'e karşı yüzünü atkı ile sararak önlem aldığı görüldü. Avşar, eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun "Salgından korunmak için bir önlem almadım. Ellerimi de yıkamıyorum çünkü zaten yıkamıyordum' sözleri hatırlatılınca şöyle dedi: "Bir de doktor anne-baba çocuğu... Herkes kendi bacağından asılır o da böyle." Eski eşi 'nun annesi Dr. Gülümser Çilingiroğlu'ndan bilgiler aldığını söyleyen şarkıcı, "Eski kayınvalidem ile her gün konuşuyoruz. Ellerimizi yıkayıp kalabalığa girilmemesini tavsiye ediyor" dedi.


    'Ailesinden' utansın mesajı


    UTANGAÇ AŞIKLAR
    Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu, önceki gün sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu ile görüntülendi.

    Utangaç aşıklar, muhabirlerin sorularına yanıt vermedi.

    DOĞAN SAVAŞ

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    Haberler Magazin Hülya Avşar'dan eski eşi Kaya Çilingiroğlu'nun coronavirüs açıklamalarına tepki: Bir de doktor anne-baba çocuğu...
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