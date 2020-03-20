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    • Magazin
    • 20.03.2020 Gazete
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    'ın yıldızı 'dan 'evde kal' çağrısı

    Atv'nin dizisi ''ın yıldızlarından 'dan da benzer çağrı geldi. Güzel oyuncu, elinde kahvesiyle evden paylaştığı bu kareye "Herkes benim gibi evde değil mi?" diye not düşüp çağrı yaptı.

    Tavsiye öyküsü

    Atv'nin dizisi 'Gel Dese Aşk'ın yıldızlarından Öykü Gürman'dan da benzer çağrı geldi. Güzel oyuncu, elinde kahvesiyle evden paylaştığı bu kareye "Herkes benim gibi evde değil mi?" diye not düşüp çağrı yaptı.

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