Atv'nin dizisi 'Gel Dese Aşk'ın yıldızlarından Öykü Gürman'dan da benzer çağrı geldi. Güzel oyuncu, elinde kahvesiyle evden paylaştığı bu kareye "Herkes benim gibi evde değil mi?" diye not düşüp çağrı yaptı.