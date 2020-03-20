Bu tarz Berrak karesi

Günlerdir dışarı adım atmayan Berrak Tüzünataç, önceki gün evinden bu kareyi paylaştı. Pofidik terlikleriyle dikkat çeken güzel oyuncu, 'Her haliyle güzel' yorumları yaptırdı. Günlerdir dışarı adım atmayan Berrak Tüzünataç, önceki gün evinden bu kareyi paylaştı. Pofidik terlikleriyle dikkat çeken güzel oyuncu, 'Her haliyle güzel' yorumları yaptırdı.
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