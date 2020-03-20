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    • Magazin
    • 20.03.2020 Gazete
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    Bu tarz Berrak karesi

    Günlerdir dışarı adım atmayan , önceki gün evinden bu kareyi paylaştı. Pofidik terlikleriyle dikkat çeken güzel oyuncu, "Her haliyle güzel" yorumları yaptırdı.

    Bu tarz Berrak karesi
    Günlerdir dışarı adım atmayan Berrak Tüzünataç, önceki gün evinden bu kareyi paylaştı. Pofidik terlikleriyle dikkat çeken güzel oyuncu, "Her haliyle güzel" yorumları yaptırdı.

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