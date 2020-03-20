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    • Magazin
    • 20.03.2020 Gazete
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    Bravo Nusret

    Ünlü etçi , dün hesabından telefon numarasını paylaştı ve görenlerin kendilerini aramalarını istedi. Gökçe, saatler boyunca yüzlerce vatandaşla iletişime geçip Coronavirüs'e karşı herkese moral verdi.

    Bravo Nusret

    Ünlü etçi Nusret Gökçe, dün hesabından telefon numarasını paylaştı ve görenlerin kendilerini aramalarını istedi. Gökçe, saatler boyunca yüzlerce vatandaşla iletişime geçip Coronavirüs'e karşı herkese moral verdi.

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