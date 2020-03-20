Bravo Nusret

Ünlü etçi Nusret Gökçe, dün sosyal medya hesabından telefon numarasını paylaştı ve görenlerin kendilerini aramalarını istedi. Gökçe, saatler boyunca yüzlerce vatandaşla iletişime geçip Coronavirüs'e karşı herkese moral verdi.
Ünlü etçi Nusret Gökçe, dün sosyal medya hesabından telefon numarasını paylaştı ve görenlerin kendilerini aramalarını istedi. Gökçe, saatler boyunca yüzlerce vatandaşla iletişime geçip Coronavirüs'e karşı herkese moral verdi.
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