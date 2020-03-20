ATV Ana Haber Bülteni'nin başarılı sunucusu Cem Öğretir, moralleri yükseltmek için gitarını eline aldı. Öğretir, haberleri anlattıktan sonra atv YouTube kanalına özel olarak şarkı söyledi. ATV Ana Haber Bülteni'nin başarılı sunucusu Cem Öğretir, moralleri yükseltmek için gitarını eline aldı. Öğretir, haberleri anlattıktan sonra atv YouTube kanalına özel olarak şarkı söyledi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.