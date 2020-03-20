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    • Magazin
    • 20.03.2020 Gazete
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    ATV'nin başarılı sunucusu 'den moral konseri

    ATV 'nin başarılı sunucusu , moralleri yükseltmek için gitarını eline aldı. Öğretir, haberleri anlattıktan sonra atv YouTube kanalına özel olarak şarkı söyledi.

    Moral konseri
    ATV Ana Haber Bülteni'nin başarılı sunucusu Cem Öğretir, moralleri yükseltmek için gitarını eline aldı. Öğretir, haberleri anlattıktan sonra atv YouTube kanalına özel olarak şarkı söyledi.

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