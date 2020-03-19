Corona virüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüsle ilgili ülkemizdeki son durum hakkında açıklama yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) konuşan Bakan Koca koronavirüs nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Peki, Türkiye'de koronavirüs vakası kaç kişide var? İşte detaylar
CORONA VİRÜS NEDENİYLE KAÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ?
Bakan Koca açıklamasında, "Böyle bir vakada bile erken dönemde bulaşıcılık, taramaya hızla çıktığımızı, korumaları dahil olmak üzere biz testleri yapıncaya kadar 14 günlük süreyi koruyana kadar hiçbir şekilde temas etmeyin önlemi aldık. Hayatını kaybeden vaka sayımız üç kişi olmuş oldu.
Kitle ilgili önümüzdeki dönemde 36 hızla ilde çalışmaya ve yarın sabahtan itibaren demin bahsetmiştim hızlı antijen kiti testini yaptığımız ve yarın sabah itibariyle de bize teslimi yapılacak olan 15 dakikada hızlı sonuç verebilen kitle de daha yaygın, bütün 81 ilde bu taramayı yapmak istiyoruz. Önümüzdeki dönemde bu taramaları ve testleri çok yoğunlaştırmış olacağız." ifadelerini kullandı.
AYTAÇ YALMAN AÇIKLAMASI
Hacettepe, Ankara, Çapa, Cerrahpaşa dahil olmak üzere eğitimleri verildi. Sayın Paşamız Aytaç Yalman Paşa'nın vefatıyla ilgili net ifade etmek istiyorum. Eski GATA denilen hastanemize müracaat ediliyor. Gelir gelmez entübe ediliyor. Daha önce KOAH tanısı ile takip edilen bir hasta. Yaklaşık 6 saat sonra da ex kabul ediliyor. O dönemde yapılan test de negatif çıkıyor. Fakat klinik bulgusu, özellikle giderek de yaygınlaşınca; akciğer ve benzeri KOAH Olmasına rağmen şüpheli olabilir düşüncesiyle çevresi taranıyor. Orduevi olmak üzere, herkes taranıyor. Testleri pozitif çıkanlar oldu, ne zaman dün? Bu durumda böyle bir vakada başta negatif sonra pozitif olabilir mi? Olabilir. Biz bunu yeni tanıyoruz. Başta pozitif olup, üç gün sonra negatif olan, yedi gün sonra pozitif olan vakamız da var. Biz bunu yeni tanıyoruz. Bir pencere dönemi olduğu söyleniyor.
DÜNYADA SON DURUM
Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulanların sayısı 215 bine ulaşırken, virüsten iyileşenlerin sayısı 84 bini geçti.
Karadağ'da ilk Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle virüs Avrupa'nın tamamına yayılmış oldu. Kırgızistan, Cibuti ve Gambiya'da da ilk vakalar görüldü. Moldova, Slovakya, Burkina Faso veKüba'da ise ilk can kayıpları yaşandı.
Virüsün merkez üssü konumundaki Çin'in Vuhan kentinde salgının başlamasından bu yana ilk kez iki gün üst üste sadece birer yeni vaka tespit edildi. Ülke genelinde ise son 24 saat içinde yalnızca 13 yeni vaka görüldü.
Çin'deki can kaybı 3 bin 237'ye, virüs bulaşanların sayısı ise 80 bin 894'e çıkarken, bunların 69 bin 614'ünün iyileştiği bildirildi.
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 475 kişi artarak 2 bin 978'e çıktı. Virüs bulaşan kişi sayısı ise 4 bin 207 artarak 35 bin 713'e yükseldi.
Salgından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan İran'da ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 147 kişi artarak bin 135'e, virüs bulaşanların sayısı bin 192 kişi artarak 17 bin 361'e çıktı.
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