Yetkililerin uyarısına kulak vererek evinden zorunlu olmadıkça çıkmayan Gülşen, "Evde kal Türkiye" notuyla bu pozunu paylaştı. Güzel sanatçı, evde kaldığı bu sürede kendini geliştirmek için bol bol kitap okuyup bir yandan da şarkı sözleri yazıyor.