Yetkililerin uyarısına kulak vererek evinden zorunlu olmadıkça çıkmayan Gülşen, "Evde kal Türkiye" notuyla bu pozunu paylaştı. Güzel sanatçı, evde kaldığı bu sürede kendini geliştirmek için bol bol kitap okuyup bir yandan da şarkı sözleri yazıyor.
Yetkililerin uyarısına kulak vererek evinden zorunlu olmadıkça çıkmayan Gülşen, "Evde kal Türkiye" notuyla bu pozunu paylaştı. Güzel sanatçı, evde kaldığı bu sürede kendini geliştirmek için bol bol kitap okuyup bir yandan da şarkı sözleri yazıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.