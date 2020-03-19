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    • Magazin
    • 19.03.2020 Gazete
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    'den "Evde kal Türkiye" paylaşımı

    Yetkililerin uyarısına kulak vererek evinden zorunlu olmadıkça çıkmayan , "Evde kal Türkiye" notuyla bu pozunu paylaştı. Güzel sanatçı, evde kaldığı bu sürede kendini geliştirmek için bol bol kitap okuyup bir yandan da şarkı sözleri yazıyor.

    Evde keyif

    Yetkililerin uyarısına kulak vererek evinden zorunlu olmadıkça çıkmayan Gülşen, "Evde kal Türkiye" notuyla bu pozunu paylaştı. Güzel sanatçı, evde kaldığı bu sürede kendini geliştirmek için bol bol kitap okuyup bir yandan da şarkı sözleri yazıyor.

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