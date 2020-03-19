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    • Magazin
    • 19.03.2020 Gazete
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    'ndan takipçilerine bağışıklık sistemini güçlendirecek öneri

    Sağlıklı beslenme ve spora verdiği önemle bilinen , bu dönemde bağışıklık sistemini güçlü tutmak için ekstra çaba gösteriyor. Sakuçoğlu, takipçilerine şu öneriyi verdi...

    Eliz karışımı

    Sağlıklı beslenme ve spora verdiği önemle bilinen Eliz Sakuçoğlu, bu dönemde bağışıklık sistemini güçlü tutmak için ekstra çaba gösteriyor. Sakuçoğlu, takipçilerine şu öneriyi verdi:

    "Her sabah; zencefil suyu, limon suyu, toz tarçın, toz zerdeçal, karabiber ve kırmızı biberi karıştırıp tüketip bağışıklık sistemimi daha güçlü tutuyorum."

    METABOLİZMA İÇECEĞİ
    ZENCEFİL SUYU
    LiMON SUYU
    TOZ TARÇIN
    TOZ ZERDEÇAL
    KARABİBER
    KIRMIZI TOZ BİBER

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