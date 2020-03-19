Sağlıklı beslenme ve spora verdiği önemle bilinen Eliz Sakuçoğlu, bu dönemde bağışıklık sistemini güçlü tutmak için ekstra çaba gösteriyor. Sakuçoğlu, takipçilerine şu öneriyi verdi:
"Her sabah; zencefil suyu, limon suyu, toz tarçın, toz zerdeçal, karabiber ve kırmızı biberi karıştırıp tüketip bağışıklık sistemimi daha güçlü tutuyorum."
METABOLİZMA İÇECEĞİ
ZENCEFİL SUYU
LiMON SUYU
TOZ TARÇIN
TOZ ZERDEÇAL
KARABİBER
KIRMIZI TOZ BİBER
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