Sağlıklı beslenme ve spora verdiği önemle bilinen Eliz Sakuçoğlu, bu dönemde bağışıklık sistemini güçlü tutmak için ekstra çaba gösteriyor. Sakuçoğlu, takipçilerine şu öneriyi verdi:



"Her sabah; zencefil suyu, limon suyu, toz tarçın, toz zerdeçal, karabiber ve kırmızı biberi karıştırıp tüketip bağışıklık sistemimi daha güçlü tutuyorum."

METABOLİZMA İÇECEĞİ

ZENCEFİL SUYU

LiMON SUYU

TOZ TARÇIN

TOZ ZERDEÇAL

KARABİBER

KIRMIZI TOZ BİBER