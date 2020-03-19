Ceceli’den müjde var

Herkesi kendisi gibi zorunlu olmadıkça evden çıkmaması konusunda uyaran Mustafe Ceceli, müjdeyi verdi: 'Bu cumartesi saat 21'de YouTube kanalımızdaki konserimize davetlisiniz.' Herkesi kendisi gibi zorunlu olmadıkça evden çıkmaması konusunda uyaran Mustafe Ceceli, müjdeyi verdi: 'Bu cumartesi saat 21'de YouTube kanalımızdaki konserimize davetlisiniz.'
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