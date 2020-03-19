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    • Magazin
    • 19.03.2020 Gazete
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    Ceceli’den müjde var

    Herkesi kendisi gibi zorunlu olmadıkça evden çıkmaması konusunda uyaran , müjdeyi verdi: "Bu cumartesi saat 21'de YouTube kanalımızdaki konserimize davetlisiniz."

    Ceceli’den müjde var
    Herkesi kendisi gibi zorunlu olmadıkça evden çıkmaması konusunda uyaran , müjdeyi verdi: "Bu cumartesi saat 21'de YouTube kanalımızdaki konserimize davetlisiniz."

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