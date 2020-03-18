Sosyetenin en bilinçli isimlerinden Pınar Sabancı, Coronavirüs salgınından korunmak için farklı bir yöntem önerdi. Sabancı, her gün düzenli olarak ağız içi ve dilini Hindistan cevizi yağıyla fırçalayıp bağışıklığını güçlendiriyor.