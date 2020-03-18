Sosyetenin en bilinçli isimlerinden Pınar Sabancı, Coronavirüs salgınından korunmak için farklı bir yöntem önerdi. Sabancı, her gün düzenli olarak ağız içi ve dilini Hindistan cevizi yağıyla fırçalayıp bağışıklığını güçlendiriyor.
Sosyetenin en bilinçli isimlerinden Pınar Sabancı, Coronavirüs salgınından korunmak için farklı bir yöntem önerdi. Sabancı, her gün düzenli olarak ağız içi ve dilini Hindistan cevizi yağıyla fırçalayıp bağışıklığını güçlendiriyor.
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