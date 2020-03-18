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    • Magazin
    • 18.03.2020 Gazete
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    Sosyetik 'dan coronavirüsten korunmak için farklı öneri

    Sosyetenin en bilinçli isimlerinden , Coronavirüs salgınından korunmak için farklı bir yöntem önerdi. Sabancı, her gün düzenli olarak ağız içi ve dilini cevizi yağıyla fırçalayıp bağışıklığını güçlendiriyor.

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    Sosyetenin en bilinçli isimlerinden Pınar Sabancı, Coronavirüs salgınından korunmak için farklı bir yöntem önerdi. Sabancı, her gün düzenli olarak ağız içi ve dilini Hindistan cevizi yağıyla fırçalayıp bağışıklığını güçlendiriyor.

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