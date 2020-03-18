Mustafa Sandal, Coronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığına dair iddiaları yalanladı. Popçu, 'Ben de herkes gibi evdeyim. Biraz önce çocukları uyuttum. Çalışıyorum. Öyle bir şey yok' dedi. Mustafa Sandal, Coronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığına dair iddiaları yalanladı. Popçu, 'Ben de herkes gibi evdeyim. Biraz önce çocukları uyuttum. Çalışıyorum. Öyle bir şey yok' dedi.
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