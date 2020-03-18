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    • Magazin
    • 18.03.2020 Gazete
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    Mustafa Sandal coronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığına dair iddiaları yalanladı

    Mustafa Sandal, Coronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığına dair iddiaları yalanladı. Popçu, "Ben de herkes gibi evdeyim. Biraz önce çocukları uyuttum. Çalışıyorum. Öyle bir şey yok" dedi.

    Musti’nin durumu iyi
    Mustafa Sandal, Coronavirüs şüphesiyle karantinaya alındığına dair iddiaları yalanladı. Popçu, "Ben de herkes gibi evdeyim. Biraz önce çocukları uyuttum. Çalışıyorum. Öyle bir şey yok" dedi.

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