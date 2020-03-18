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    • Magazin
    • 18.03.2020 Gazete
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    paylaştı! setinde koronavirüs önlemi

    Atv'nin yeni dizisi 'ın başrol oyuncusu , dün setten paylaşım yaptı. Maskeli makyözlerle fotoğraf çeken Petekkaya, "Ben oyuncuyum hasta olmam olamam" ifadesini kullandı.

    Sette önlem

    Atv'nin yeni dizisi Gel Dese Aşk'ın başrol oyuncusu Erkan Petekkaya, dün setten paylaşım yaptı. Maskeli makyözlerle fotoğraf çeken Petekkaya, "Ben oyuncuyum hasta olmam olamam" ifadesini kullandı.

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