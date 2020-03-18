Atv'nin yeni dizisi Gel Dese Aşk'ın başrol oyuncusu Erkan Petekkaya, dün setten paylaşım yaptı. Maskeli makyözlerle fotoğraf çeken Petekkaya, "Ben oyuncuyum hasta olmam olamam" ifadesini kullandı.
Atv'nin yeni dizisi Gel Dese Aşk'ın başrol oyuncusu Erkan Petekkaya, dün setten paylaşım yaptı. Maskeli makyözlerle fotoğraf çeken Petekkaya, "Ben oyuncuyum hasta olmam olamam" ifadesini kullandı.
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