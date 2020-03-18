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    • Magazin
    • 18.03.2020 Gazete
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    'dan sağlık emekçilerimize moral: Virüs bitince hepinize konser vereceğim

    , Coronavirüs'e karşı "Evde kal Türkiyem" mesajını paylaştı. Ünlü popçu Demet Akalın, sağlık emekçilerimize moral verdi: “Virüs bitince hepinize konser vereceğim”

    Bir Demet konser
    , Coronavirüs'e karşı "Evde kal Türkiyem" mesajını paylaştı. Şarkıcı, canını dişine takan sağlık çalışanlarına da şu açıklamayı yaptı: "Virüs bitince tüm sağlıkçılara Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser vereceğim."

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