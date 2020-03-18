Demet Akalın, Coronavirüs'e karşı 'Evde kal Türkiyem' mesajını paylaştı. Ünlü popçu Demet Akalın, sağlık emekçilerimize moral verdi: “Virüs bitince hepinize konser vereceğim” Demet Akalın, Coronavirüs'e karşı 'Evde kal Türkiyem' mesajını paylaştı. Şarkıcı, canını dişine takan sağlık çalışanlarına da şu açıklamayı yaptı: 'Virüs bitince tüm sağlıkçılara Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser vereceğim.'
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