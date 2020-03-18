20 kere yıkıyorum

Bülent Serttaş, önceki akşam Baltalimanı trafik ışıklarında görüntülendi. Şarkıcı, 'Hijyene dikkat ediyorum. 20 kere ellerimi yıkıyorum. Maske takıyorum' dedi. Bülent Serttaş, önceki akşam Baltalimanı trafik ışıklarında görüntülendi. Şarkıcı, 'Hijyene dikkat ediyorum. 20 kere ellerimi yıkıyorum. Maske takıyorum' dedi.
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