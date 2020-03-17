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    • Magazin
    • 17.03.2020 Gazete
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    ’ın eski eşi , Coronavirüs sebebiyle 'da mahsur kaldı

    ’ın eski eşi , Coronavirüs’ün en çok görüldüğü ’da tatil yaptı. Ancak vakalar bir anda yükselince İrlandalı model ülkede mahsur kaldı.

    İtalya’da mahsur!

    Popçu Serdar Ortaç'la 5 yıllık evliliği geçen yıl biten Chloe Loughnan'a, Corona karantinası... İrlandalı eski yenge, iddiaya göre geçen hafta tatil için İtalya'ya gitti. Ancak ülkede Coronavirüs vakaları bir anda patlayınca olağan üstü hal ilan edildi.

    BU kararın üzerine 28 yaşındaki seksi model de tüm dünya ile bağlarını koparan İtalya'da mahsur kaldı. Şu sıralar lüks bir otelde kaldığı konuşulan ünlü manken, Türkiye'ye dönmek için karantinanın son bulmasını bekliyor.

    Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ünlü model, uzun bir süredir de paylaşım yapmıyor.

    DOĞAN SAVAŞ

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