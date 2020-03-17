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    • Magazin
    • 17.03.2020 Gazete
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    ne dikkat et

    Şarkıcılığın yanı sıra kozmetik sektörüne de el atan , dün Miami'den bu kareyi paylaştı. Kendi, güneşli havada şov yapsa da takipçilerinden "Orada da Corona var, kendine dikkat et" yorumları geldi.

    Kendine dikkat et

    Şarkıcılığın yanı sıra kozmetik sektörüne de el atan , dün Miami'den bu kareyi paylaştı. Kendi, güneşli havada şov yapsa da takipçilerinden "Orada da Corona var, kendine dikkat et" yorumları geldi.

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