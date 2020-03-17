Şarkıcılığın yanı sıra kozmetik sektörüne de el atan Kendi, dün Miami'den bu kareyi paylaştı. Kendi, güneşli havada şov yapsa da takipçilerinden "Orada da Corona var, kendine dikkat et" yorumları geldi.
Şarkıcılığın yanı sıra kozmetik sektörüne de el atan Kendi, dün Miami'den bu kareyi paylaştı. Kendi, güneşli havada şov yapsa da takipçilerinden "Orada da Corona var, kendine dikkat et" yorumları geldi.
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