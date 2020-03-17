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    • Magazin
    • 17.03.2020 Gazete
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    ’dan şok itiraf! Zeki insanlara ilgi duyuyor...

    ’dan şok itiraf... Zeki insanlara ilgi duyduğunu söyleyen 56 yaşındaki Avşar Kızı, kendisi için şu ifadeyi kullandı: ‘Sapyoseksüelim’

    Hülya Avşar zekilere ilgi duyuyor

    Hülya Avşar'ın yıllar sonra 'youtube' kanalında başladığı şov programının ilk konuğu Doç. Dr. Oytun Erbaş'tı. Ünlü sanatçı, programıyla yine büyük beğeni topladı.

    Erbaş ile hem keyifli hem de bilimsel bir sohbete imza atan Avşar Kızı, kendisiyle ilgili de itiraflarda bulundu. Karşısındaki insanda ilk olarak zekaya baktığını söyleyen , "Ben tam bir sapyoseksüelim" dedi.

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