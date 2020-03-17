Hülya Avşar'ın yıllar sonra 'youtube' kanalında başladığı şov programının ilk konuğu Doç. Dr. Oytun Erbaş'tı. Ünlü sanatçı, programıyla yine büyük beğeni topladı.

Erbaş ile hem keyifli hem de bilimsel bir sohbete imza atan Avşar Kızı, kendisiyle ilgili de itiraflarda bulundu. Karşısındaki insanda ilk olarak zekaya baktığını söyleyen Hülya Avşar, "Ben tam bir sapyoseksüelim" dedi.