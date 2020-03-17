Çeşme’de tatil keyfi

Siren Ertan Kayalar, dün İzmir Çeşme'den renkli pozlar verdi. Sosyetik güzel, deniz kenarında verdiği bu poza şu notu düştü: 'İzmir seyahatimiz çok eksikti. Annemi ve anneannemi görüp öpemedim...' Siren Ertan Kayalar, dün İzmir Çeşme'den renkli pozlar verdi. Sosyetik güzel, deniz kenarında verdiği bu poza şu notu düştü: 'İzmir seyahatimiz çok eksikti. Annemi ve anneannemi görüp öpemedim...'
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