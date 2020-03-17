Sırp astrolog Boban Vujovic'ten Emina Jahovic'le ilgili şok iddia: 'Atacağı her adımda bana danışır. Evliliğini bitireceği zamanı da ona söyleyen bendim'

'DANIŞMADAN ADIM ATMAZ'

EMİNA Jahovic'in Sırp basını ile imtihanı sürüyor... Sürekli güzel popçuyu manşetlerine taşıyan Sırp gazeteler, kural bozmadı. Yıllardır güzel popçunun yıldız haritasına baktığını iddia eden Boban Vujovic, 38 yaşındaki Jahovic için "Bana danışmadan adım atmaz" dedi. Sırp astroloğun şu sözleri de ülke basınında geniş yer buldu:



Vujovic'in 38 yaşındaki güzelle ilgili sözleri Sırp basınında geniş yer buldu.

'EVLİ KALSA ÜZÜLÜRDÜ'

"MUSTAFA Sandal'la evlenmeye de boşanmaya da benimle konuştuktan sonra karar verdi. Yıldız haritası, evliliğinin uzaması halinde çok daha üzüleceğini söylüyordu. Emina, albümlerini ne zaman çıkaracağına, ne zaman klip çekeceğine kadar her konuda bana danışır. Onunla ilgili tüm sırları biliyorum."