17 Mart Survivor kim elendi? TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da bu akşam yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından heyecanla takip edildi. İzleyicilerin Survivor kim elendi sorusu hakkında araştırmaları hız kazandı. Programı ekranları başında takip edemeyen izleyiciler Survivor'da kim elendi sorusu hakkında araştırma yapıyor. Peki, 17 Mart Survivor SMS oylaması sıralaması açıklandı mı? İşte bölüme dair merak edilenler...
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da eleme heyecanı devam ediyor. Yarışmadan elenen isim belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacak.
SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
Geçen hafta Survivor'da adaya veda eden isim ünlüler takımından 'İrem' oldu.
GEÇEN HAFTA YAPILAN SMS OYLAMASI
SMS oylaması ile en çok oyu alan ilk isim Ersin, ikinci isim ise Mert oldu.
SURVİVOR'DA İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor'da dün akşam ilk eleme adayı belirlendi. Ada konseyine Cemal Can'ın gözyaşları konseye damga vurdu. Survivor'da dün akşam ilk eleme adayı Cemal Can olarak açıklandı.
CEMAL CAN KİMDİR?
Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumludur. Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.
Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ'lik eğitimi almaya başladı.
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