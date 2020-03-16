Konserler iptal

Sibel Can, küresel çapta salgın haline gelen Coronavirüs yüzünden konserlerini iptal etti. Güzel sanatçı, tüm sahnelerini ileri bir tarihe ertelediğini söyledi. Sibel Can, küresel çapta salgın haline gelen Coronavirüs yüzünden konserlerini iptal etti. Güzel sanatçı, tüm sahnelerini ileri bir tarihe ertelediğini söyledi.
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