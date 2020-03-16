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    • Magazin
    • 16.03.2020 Gazete
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    Çok yaşa Helin hanım

    Hülya Avşar'ın kardeşi , çevresindekileri korkuttu: "Yürürken hapşurdum. Herkes kaçıştı. bisikletli az kalsın düşüyordu. Bahar alerjim var..."

    Çok yaşa Helin hanım
    Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar, çevresindekileri korkuttu: "Yürürken hapşurdum. Herkes kaçıştı. bisikletli az kalsın düşüyordu. Bahar alerjim var..."

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