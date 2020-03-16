Çok yaşa Helin hanım

Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar, çevresindekileri korkuttu: 'Yürürken hapşurdum. Herkes kaçıştı. bisikletli az kalsın düşüyordu. Bahar alerjim var...' Hülya Avşar'ın kardeşi Helin Avşar, çevresindekileri korkuttu: 'Yürürken hapşurdum. Herkes kaçıştı. bisikletli az kalsın düşüyordu. Bahar alerjim var...'
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