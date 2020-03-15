Gel Dese Aşk 2. bölüm izle! ATV'nin merakla beklenen dizisi "Gel Dese Aşk"ın ilk bölümünde #GelDeseAşk etiketiyle ekrana geldi. Murat ve Bahar'ın yolu ilk kez plazanın tepesinde kesişti. Murat ve Yasemin yirmi yılı devirmiş, dostları tarafından parmakla gösterilen örnek bir çifttir. Derin(19) ve Ece(5) adında iki de kızları vardır. Oysa çizdikleri "mutlu aile" resmini gölgeleyen bir sır ilişkilerini içten içe yemektedir. Ece doğduğundan beri birbirlerine dokunmamış, birlikte olmamışlardır. Aşk evlerini çoktan terk etmiştir. Oynadıkları evlilik oyununun olmazsa olmazı "mükemmel" organizasyonlardır. Yasemin Murat'ın yaklaşan yaş günü partisi için canla başla uğraşmaktadır. Gel Dese Aşk 2. bölüm izleme linki ile takvim.com.tr'de

GEL DESE AŞK 2.BÖLÜM TEK PARÇA İZLE



NE ZAMAN BİTECEK BU İŞKENCE?

"Gel Dese Aşk" ikinci bölümüyle #GelDeseAşk etiketiyle ekrana geldi. Pazar akşamı yayınlanan bölümde Murat ve Yasemin arasındaki gerginlik daha da artar ve partide bombalar ardı ardına patlar. Murat körkütük sarhoş gelir. Bahar'ı Yasemin zannederek öpmesi ile tüm duyguları allak bullak olur.

Murat sarhoşluğun da verdiği etkiyle Yasemin'e yaklaşır. Fakat Yasemin, partideki davranışlarına kızgın olduğu için kocasını reddeder. Murat isyanını "Ne zaman bitecek bu işkence?" ifadesiyle karısına anlatmaya çalışır. Tartışma büyür ve arbedeye döner. Hiç ummadıkları bir anda Derin'e yakalanırlar. Derin gördükleri karşısında şaşkın bakarken Yasemin ve Murat durumu açıklama çabasına girer.



GEL DESE AŞK 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

''Yasemin'le konuşmayı düşünüyorum!''

Partide bombalar ardı ardına patlar. Murat körkütük sarhoş gelir. Bahar'ı Yasemin zannederek öpmesi ile tüm duyguları allak bullak olur. Yasemin'e her şeyi açıklamak ister. Diğer yandan Mert planını tıkır tıkır işletirken, Barlas Bahar'ı partide görünce iyice paranoyaklaşır. Ona göre kızın niyeti bellidir, herkesin içinde gayrı meşru çocuğu olduğunu ilan edecektir. Barlas, Bahar'ı sıkıştırır, tehdit eder. Sitare gördüğü manzarayı kocasının çapkınlık macerası olarak yorumlar. Herkesin birbirini gözetlediği parti gergin bir havayla son bulur. Murat sarhoşluğun da verdiği etkiyle Yasemin'e yaklaşır. Fakat Yasemin, partideki davranışlarına kızgın olduğu için kocasını reddeder. Tartışma büyür ve arbedeye döner. Hiç ummadıkları bir anda Derin'e yakalanırlar. Derin gördükleri karşısında şaşkın bakarken Yasemin ve Murat durumu açıklama çabasına girer. Özellikle Yasemin, Derin'in gördüklerini unutturmaya, evliliklerinin iyi gittiğini ispata çalışırken; Murat da Bahar'ı aklından çıkarmaya uğraşmaktadır. Yasemin her şeyden habersiz Bahar'ı işe alır. İyi niyetle yaptığı hareketin yıkımın başlangıcı olacağının farkında bile değildir. Evde artık sular durulmayacaktır. Fırtına çok yakınlarındadır.



GEL DESE AŞK 1. BÖLÜM ÖZETİ

"Kimse sınanmadığı aşkın masumu değildir!"

Murat ve Yasemin yirmi yılı devirmiş, dostları tarafından parmakla gösterilen örnek bir çifttir. Derin(19) ve Ece(5) adında iki de kızları vardır. Oysa çizdikleri "mutlu aile" resmini gölgeleyen bir sır ilişkilerini içten içe yemektedir. Ece doğduğundan beri birbirlerine dokunmamış, birlikte olmamışlardır. Aşk evlerini çoktan terk etmiştir. Oynadıkları evlilik oyununun olmazsa olmazı "mükemmel" organizasyonlardır. Yasemin Murat'ın yaklaşan yaş günü partisi için canla başla uğraşmaktadır. Murat ise işe güce dalmıştır. Mutsuz rutinlerini hiç tanımadıkları bir kız bozacaktır. Bahar! Bahar, babasını hiç tanımadan annesi tarafından büyütülmüştür. Murat'ın ortağı Barlas'ın babası olduğunu öğrenince şirkete onunla yüzleşmeye gelir. Barlas tarafından kapı dışarı edilince şirkette Murat'la tanışır. Murat bu deli dolu kızdan etkilenir. Aşk Murat'ı çağırmış, gel demiştir. Murat aşkın rüzgarıyla sürüklenir, bir süre. Yanlış olduğunu bile bile. Çok geçmeden aklını başına toplar. Ne de olsa evlidir. Bahar'dan uzak durmalı, aşka karşı koymalıdır. Koyar da. Ta ki sürpriz partide her şey yerle bir olana kadar.

GEL DESE AŞK KONUSU NEDİR?

Murat ve Yasemin yirmi yılı devirmiş, dostları tarafından parmakla gösterilen örnek bir çifttir. Derin(19) ve Ece(5) adında iki de kızları vardır. Oysa çizdikleri "mutlu aile" resmini gölgeleyen bir sır ilişkilerini içten içe yemektedir. Ece doğduğundan beri birbirlerine dokunmamış, birlikte olmamışlardır. Aşk evlerini çoktan terk etmiştir. Oynadıkları evlilik oyununun olmazsa olmazı "mükemmel" organizasyonlardır. Yasemin Murat'ın yaklaşan yaş günü partisi için canla başla uğraşmaktadır.

Murat ise işe güce dalmıştır. Mutsuz rutinlerini hiç tanımadıkları bir kız bozacaktır. Bahar! Bahar, babasını hiç tanımadan annesi tarafından büyütülmüştür. Murat'ın ortağı Barlas'ın babası olduğunu öğrenince şirkete onunla yüzleşmeye gelir. Barlas tarafından kapı dışarı edilince şirkette Murat'la tanışır. Murat bu deli dolu kızdan etkilenir. Aşk Murat'ı çağırmış, gel demiştir. Murat aşkın rüzgarıyla sürüklenir, bir süre. Yanlış olduğunu bile bile. Çok geçmeden aklını başına toplar. Ne de olsa evlidir. Bahar'dan uzak durmalı, aşka karşı koymalıdır. Koyar da. Ta ki sürpriz partide her şey yerle bir olana kadar.



GEL DESE AŞK OYUNCU KADROSU

Gel Dese Aşk dizisinde rol alacak bazı oyuncular belli oldu. Erkan Petekkaya, İlayda Çevik, Öykü Gürman, Ertan Saban ve Uğur Çavuşoğlu Gel Dese Aşk dizisinde rol alacak.

İlayda Çevik

1994 yılında Balıkesir'de dünyaya gelen İlayda Çevik, son olarak Sen Anlat Karadeniz dizisinde rol almıştı. Güzel oyuncu Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimi alan Çevik, Savaşçı, Sen Anlat Karadeniz, İsimsizler gibi dizilerde rol aldı.

Erkan Petekkaya

Erkan Petekkaya 1971 Diyarbakır doğumludur. Anadolu Üniversitesi Devlet konservatuarı mezunu olan oyuncu, 1996 yılında rol aldığı Güzel Günler dizisiyle dizi sektörüne girdi. Ardından Aynalı Tahir, Aşkına Eşkıya, Japon Gelin, Taştan Kalp, Bedel, Serseri, Köpek gibi dizilerde rol alan Petekkkaya büyük üne kavuştu.

Erkan Petekkaya kariyerindeki en önemli adımı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki Ali Kaptan karakteriyle attı. Daha sonra Dila Hanım, Paramparça dizilerinde rol aldı

Öykü Gürman

Öykü Gürman ilk olarak kardeşiyle birlikte söylediği Evlenin Önü Boyalı Direk şarkısı ile tanındı. Gürman şarkılarının ardından dizi sektörüne giriş yaptı. Oyunculuk kariyerinde de başarılı olan güzel oyuncu son olarak Sen Anlat Karadeniz adlı dizide rol aldı.

Ertan Saban

Ertan Saban 1977 yılında Makedonya'da dünyaya gelmiştir. Ardından Türkiye'de oyunculuk yapmaya başlayan Saban, 2003 yılındaki Sultan Makamı adlı diziyle sektöre giriş yaptı. Ardından Azize, Savcının Karısı, Elveda Rumeli gibi dizilerde rol aldı. Ertan Saban dönemin en önemli dizilerinden Kurtlar Vadisi Pusu'da da rol almıştı. Bu dizinin ardından Sakarya Fırat, Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisinde rol aldı.

Uğur Çavuşoğlu

Uğur Çavuşoğlu 1967 yılında dünyaya geldi ve Bilkent Üniversitesi Tiyatro bölümünde oyunculuk eğitimi aldı. En son TRT 1'de yayınlanan Egenin Hamsisi adlı dizide rol aldı. Çavuşoğlu daha önce Umutsuz Ev Kadınları, Hayat Sevince Güzel, Parmaklıklar Ardından ve Sen Anlat Karadeniz dizisinde rol almıştı.