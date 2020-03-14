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    • Magazin
    • 14.03.2020 Gazete
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    Şallı’dan tavsiye

    Daha önce virüse karşı brokoli tükettiğini açıklayan şimdi ise ı önerdi. Turşu olarak pancarı tüketen Şallı, bu sayede kanını temizleyip bağışıklığını güçlendiriyor.

    Şallı’dan tavsiye pancar

    Daha önce virüse karşı brokoli tükettiğini açıklayan şimdi ise ı önerdi. Turşu olarak pancarı tüketen Şallı, bu sayede kanını temizleyip bağışıklığını güçlendiriyor.

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