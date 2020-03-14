Şallı’dan tavsiye pancar

Daha önce virüse karşı brokoli tükettiğini açıklayan Ebru Şallı şimdi ise pancarı önerdi. Turşu olarak pancarı tüketen Şallı, bu sayede kanını temizleyip bağışıklığını güçlendiriyor.
Daha önce virüse karşı brokoli tükettiğini açıklayan Ebru Şallı şimdi ise pancarı önerdi. Turşu olarak pancarı tüketen Şallı, bu sayede kanını temizleyip bağışıklığını güçlendiriyor.
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