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    • Magazin
    • 14.03.2020 Gazete
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    C vitaminine sığındı

    Kısa bir süre önce Maldivler'den gelen , yurt dışından gelenler için 14 gün kuralına mümkün olduğunca uymaya çalıştığını söyledi. Yıldız, bağışıklığı için de bol bol limon ve portakal tüketiyor

    C vitaminine sığındı

    Kısa bir süre önce Maldivler'den gelen , yurt dışından gelenler için 14 gün kuralına mümkün olduğunca uymaya çalıştığını söyledi. Yıldız, bağışıklığı için de bol bol limon ve portakal tüketiyor.

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