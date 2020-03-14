Kısa bir süre önce Maldivler'den gelen Özlem Yıldız, yurt dışından gelenler için 14 gün kuralına mümkün olduğunca uymaya çalıştığını söyledi. Yıldız, bağışıklığı için de bol bol limon ve portakal tüketiyor.
Kısa bir süre önce Maldivler'den gelen Özlem Yıldız, yurt dışından gelenler için 14 gün kuralına mümkün olduğunca uymaya çalıştığını söyledi. Yıldız, bağışıklığı için de bol bol limon ve portakal tüketiyor.
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