Geçtiğimiz haftalarda evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile yaşadığı yasak aşkı itiraf ederek tepki çeken Ece Erken, önceki gün yeni bir skandala imza attı.

Ünlü sunucunun, gece yarısı yasak aşkıyla tartıştığı ve sonrasında Mahmutyazıcıoğlu'nun evine gidip arabalarının aynalarını kırdığı görüntüler, sosyal medyada yayıldı.

Benan Mahmutyazıcıoğlu tarafından ortaya çıkarılan bu görüntüler sonrası, Erken'den beklenen hamle geldi. Ece Erken, dün sunduğu magazin programından "Psikolojim canlı yayın yapmaya uygun değil" diyerek istifa etti. Haftalardır beklenen bu karar, kadınları sevindirdi.

GÜNAH BENİM!

Evli ve iki çocuk babası Şafak Mahmutyazıcıoğlu, yasak aşkına sahip çıkıp şunları söyledi: "Allah'tan gelen bir gönül ilişkisi yaşıyorum. Bir davam var, devam ediyor. Ama konuşmak istemiyorum çünkü evlatlarım var. Bir suçlu varsa o suçlu benim, günah keçisi benim. Bundan sonra susmayan herkes karşısında beni bulur"