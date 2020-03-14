Ayvalık kaçışı

Kendisi gibi oyuncu Erkan Koçak Köstendil'le evliliğinden bebek sahibi olmaya hazırlanan Cansu Tosun, önceki gün Ayvalık'a gitti. 6 aylık hamile Tosun, bol bol deniz havası aldı. Kendisi gibi oyuncu Erkan Koçak Köstendil'le evliliğinden bebek sahibi olmaya hazırlanan Cansu Tosun, önceki gün Ayvalık'a gitti. 6 aylık hamile Tosun, bol bol deniz havası aldı.
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