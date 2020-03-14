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    • Magazin
    • 14.03.2020 Gazete
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    Ayvalık kaçışı

    Kendisi gibi oyuncu 'le evliliğinden bebek sahibi olmaya hazırlanan , önceki gün Ayvalık'a gitti. 6 aylık hamile Tosun, bol bol deniz havası aldı.

    Ayvalık kaçışı
    Kendisi gibi oyuncu Erkan Koçak Köstendil'le evliliğinden bebek sahibi olmaya hazırlanan Cansu Tosun, önceki gün Ayvalık'a gitti. 6 aylık hamile Tosun, bol bol deniz havası aldı.

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