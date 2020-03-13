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    • Magazin
    • 13.03.2020 Gazete
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    Yaş günü sürprizi

    Ünlü şarkıcı , yeni şarkısı ''i doğumgünü olan 10 Mart tarihinde müzikseverlerle buluşturdu. Bedavacı'nın şarkısı büyük beğeni kazandı.

    Yaş günü sürprizi
    Ünlü şarkıcı Derya Bedavacı, yeni şarkısı 'Naz Değil'i doğumgünü olan 10 Mart tarihinde müzikseverlerle buluşturdu. Bedavacı'nın şarkısı büyük beğeni kazandı.

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