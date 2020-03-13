Yaş günü sürprizi

Ünlü şarkıcı Derya Bedavacı, yeni şarkısı 'Naz Değil'i doğumgünü olan 10 Mart tarihinde müzikseverlerle buluşturdu. Bedavacı'nın şarkısı büyük beğeni kazandı. Ünlü şarkıcı Derya Bedavacı, yeni şarkısı 'Naz Değil'i doğumgünü olan 10 Mart tarihinde müzikseverlerle buluşturdu. Bedavacı'nın şarkısı büyük beğeni kazandı.
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