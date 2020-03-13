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    • Magazin
    • 13.03.2020 Gazete
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    de yönetmen sevgili modasına uydu! ile görüntülendi

    de yönetmen sevgili modasına uydu. Oyuncu ile aşkı geçtiğimiz ay biten Şekerci, önceki gece aşk şovu yaptı. Yönetmen ile Cihangir'de objektiflere yakalanan Şekerci, oldukça mutluydu.

    Muratına erdi

    Selin Şekerci de yönetmen sevgili modasına uydu. Oyuncu Caner Cindoruk ile aşkı geçtiğimiz ay biten Şekerci, önceki gece aşk şovu yaptı.

    Yönetmen Murat Can Oğuz ile Cihangir'de objektiflere yakalanan Şekerci, oldukça mutluydu. Güzel oyuncu, "İlişkiniz nasıl gidiyor?" sorusunu da "Her şey çok güzel gidiyor" diyerek cevapladı.


    Yakışıklı oyuncu , ile aşkını geçtiğimiz ay noktalamıştı.

    DOĞAN SAVAŞÇI

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