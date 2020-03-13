Orman havası

Merve Boluğur, güzel havayı fırsat bilip önceki gün ormanda yürüyüşe çıktı. Saçlarını siyaha boyatan Boluğur'un makyajsız haliyle yaptığı selfie'ye takipçileri iltifat yağdırdı. Merve Boluğur, güzel havayı fırsat bilip önceki gün ormanda yürüyüşe çıktı. Saçlarını siyaha boyatan Boluğur'un makyajsız haliyle yaptığı selfie'ye takipçileri iltifat yağdırdı.
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