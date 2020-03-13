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    • Magazin
    • 13.03.2020 Gazete
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    'dan dolandırılıp iflas eden 'ya destek

    Finish ve , kadınların iş hayallerini gerçekleştirmek üzere el ele verdi. Müge Anlı, dolandırılıp iflas eden ’nun hayalini gerçekleştirdi...

    Anlı şanlı destek

    Finish ve Müge Anlı, kadınların iş hayallerini gerçekleştirmek üzere el ele verdi. Her hafta Çarşamba saat 12:55'te ATV ekranlarında ile Tatlı Sert'in ardından yayınlanan Gücümüz Yeter adlı programın 4'üncü bölümünde hayali kuran Fatma Kuşçu'ya Bandırma'dan 30 adet kovan hediye edildi.

    Yüzünde gülücükler açan Fatma Hanım, Müge Anlı'ya teşekkür etti.

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