Finish ve Müge Anlı, kadınların iş hayallerini gerçekleştirmek üzere el ele verdi. Her hafta Çarşamba saat 12:55'te ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert'in ardından yayınlanan Gücümüz Yeter adlı programın 4'üncü bölümünde arıcılık hayali kuran Fatma Kuşçu'ya Bandırma'dan 30 adet kovan hediye edildi.

Yüzünde gülücükler açan Fatma Hanım, Müge Anlı'ya teşekkür etti.