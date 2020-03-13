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    • Magazin
    • 13.03.2020 Gazete
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    'nun eşi güzel havanın tadını çıkardı

    'nun güzel eşi , önceki gün güneşli havayı kaçırmadı. Kendisini yeşilliklere atan Kobal, sahilde verdiği pozları da Instagram'daki takipçileriyle paylaştı.

    Doğal Sinem
    Kenan İmirzalıoğlu'nun güzel eşi Sinem Kobal, önceki gün güneşli havayı kaçırmadı. Kendisini yeşilliklere atan Kobal, sahilde verdiği pozları da Instagram'daki takipçileriyle paylaştı.

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