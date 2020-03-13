Kenan İmirzalıoğlu'nun güzel eşi Sinem Kobal, önceki gün güneşli havayı kaçırmadı. Kendisini yeşilliklere atan Kobal, sahilde verdiği pozları da Instagram'daki takipçileriyle paylaştı. Kenan İmirzalıoğlu'nun güzel eşi Sinem Kobal, önceki gün güneşli havayı kaçırmadı. Kendisini yeşilliklere atan Kobal, sahilde verdiği pozları da Instagram'daki takipçileriyle paylaştı.
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