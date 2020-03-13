Kalbine sağlık yenge

Jessica May'den alkışlık hareket... Brezilyalı güzel oyuncu, iki aylık bir mücadelenin ardından Mabel isimli kediyi hayata bağladı. May, Mabel'i sahiplendirdiğini açıkladı. Jessica May'den alkışlık hareket... Brezilyalı güzel oyuncu, iki aylık bir mücadelenin ardından Mabel isimli kediyi hayata bağladı. May, Mabel'i sahiplendirdiğini açıkladı.
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