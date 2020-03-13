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    • Magazin
    • 13.03.2020 Gazete
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    Kalbine sağlık yenge

    'den alkışlık hareket... Brezilyalı güzel oyuncu, iki aylık bir mücadelenin ardından isimli kediyi hayata bağladı. May, Mabel'i sahiplendirdiğini açıkladı.

    Kalbine sağlık yenge
    Jessica May'den alkışlık hareket... Brezilyalı güzel oyuncu, iki aylık bir mücadelenin ardından Mabel isimli kediyi hayata bağladı. May, 'i sahiplendirdiğini açıkladı.

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