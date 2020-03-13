CANLI İZLE: Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! DNA sonucu açıklanıyor!

Atv Müge Anlı canlı yayınında son dakika DNA sonucu! 25 yaşındaki 4 çocuk annesi Tuğba Özbek hiç görmediği babasını bulmak için atv'nin başarılı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katılmıştı. Çocukluğunun çok zor geçtiğini anlatan Tuğba Hanım, baba hasretini sonlandırmak istedi. "O boşluğu doldurmak istiyorum" diyen Tuğba Hanım, Müge Anlı ve ekibi sayesinde kısa sürede baba olarak bildiği Nedim Süzgün ile kucaklaştı.

"İnşallah benim kızım çıkar!"

Önce yayına telefonla bağlanan ardında da stüdyoya gelen Nedim Bey, bir kızı olduğunu bilmediğini söyledi. Nedim Bey'in fotoğrafını ilk kez canlı yayında gören Tuğba Özbek duygusal anlar yaşadı. Yakın çevresinin eleştirileri dolayısıyla buruk bir şekilde yayına çıkan genç kadın, annesinin sözlerine güvenemediğini bu sebeple DNA testi yapılmasını istedi. Tuğba Özbek ve Nedim Süzgün, vakit kaybetmeden kan örneği veren ve gerekli testleri yaptırdı. Nedim Süzgün: "İnşallah benim kızım çıkar. Ben çok heyecanlıyım. Süreç nasıl geçecek ben de bilmiyorum!" dedi. DNA testi sonucu 13 Mart Müge Anlı canlı yayınında!

ATV MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE 13 MART - TIKLA

Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Akdilek Köyü'nde 25 Ocak 2014 günü sabah saatlerinde 6 yaşındaki Zehra Topdağ kayboldu. Ailesi onu her yerde ararken ertesi gün evlerinin arkasındaki boş arazide bir çuvalın içinde boğularak öldürülmüş halde bulundu. Aradan 6 yılı aşkın bir süre geçti Ancak küçük kızın katili hala bulunamadı. Şimdi ağabeyleri Cuma ve Hümeydi Topdağ kardeşlerinin katilinin bulunmasını istiyor.

Müge Anlı'daki Zehra Topdağ'ın ölüm nedeni, yengesi Kadriye'yi amcası İsmail ile cinsel ilişkiye girerken görmesi mi? Zehra Todağ'ın katili kim? Kocası askerdeyken başkalarıyla cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen Kadriye, iddialara ne yanıt verecek? Kadriye'nin birlikte olduğu ve boşanmasına neden olan Mehmet Bey neler anlattı? Hepsi ve daha fazlası 13 Mart Müge Anlı canlı yayınında!