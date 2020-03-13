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    • 13.03.2020 20:30
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    • 13.03.2020 20:30
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    yükselecek mi, düşecek mi? Çarpıcı altın alım satım uyarısı: Bunu duymadım demeyin!

    yükselecek mi, düşecek mi sorusu yüz binlerce vatandaş tarafından merak ediliyor. Koronavirüsünün piyasalarda etkisi görülürken altın fiyatları son iki günde düşüşe geçti. Bugün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,24 azalışla 320,20 liradan tamamladı.Altın alıp yatırım yapan on binlerce kişi anlık olarak internet üzerinden güncel fiyatlar hakkında araştırmalarına devam ediyor. Uzmanlar altın almayı ya da satmayı düşünenler için çarpıcı bir uyarıda bulundu.

    Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi?

    Piyasalarda özellikle üç-dört haftalık süreçte koronavirüsünün piyasalarda etkisi yoğun bir şekilde görülüyor. Bugün kapanışta İstanbul Kapalıçarşı'da, çeyrek altın 520,00 lira, Cumhuriyet altını 2.131,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,24 düşerek 320,20 liradan işlem gördü. Altın alıp satmayı düşünen vatandaşlar ise "Altın fiyatları yükselecek mi, düşecek mi?" sorusuyla ilgili detayları araştırıyor. Uzmanlar altın yatırımı olan vatandaşlar panik alım satım konusunda uyardı.

    ALTIN ALINIR MI, SATILIR MI?

    Altın fiyatlarında volatilitenin bu derece artmasının sağlıklı fiyatlamaların oluşmasını engelleyebileceğini aktaran analistler, panik alımlarından sakınılması gerektiğini vurguladı.

    Analistler, dolar endeksinin, geçen hafta 99,9 ile Nisan 2017'den bu yana en yüksek seviyesine çıktığını, son 7 yılın en yüksek seviyelerini test eden altının ons fiyatı ile aynı yönde hareket etmesinin finans piyasalarında "ender rastlanılan bir korelasyon" olduğunu söyledi.

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