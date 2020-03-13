Bu hafta burçları neler bekliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, Terazi, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının haftalık yorumları sayfamızda yer alıyor. Haftalık burç yorumlarına bakacak olursak; 9 Mart'ta Süper Ay Tutulması, diğer deyişle Süper Ay Tutulması, gerçekleşti... Tutulmanın Başakta gerçekleşmesi daha dikkatli, özenli ve titiz davranmamıza sebep olacak. Haftalık burç yorumları 9-15 Mart 2020 ile ilgili detaylar ve Dolunay'ın 12 burca etkisi haberimizde... Ay'ı halka içine alan görüntü, atmosferin üst katmanlarında gökyüzünü kaplayan ve buz kristali yapısındaki bulutların ışığı kırarak ayın etrafında ışık hüzmesi oluşturmasına neden olduğu biliniyor.

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