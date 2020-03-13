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    • 13.03.2020 16:07
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    • 13.03.2020 16:21
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    haftası Dolunay ve burçlara etkisi nedir?

    haftası dolunay ve burçlara etkisi oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, Terazi, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları detayları sayfamızda yer alıyor. 9 Mart Pazartesi gününde Başak burcunda bir Dolunay gerçekleşmişti. Dolunay'ın burçlara etkisine bakacak olursak; Bunun yanında 9 Mart Pazartesi gününde Başak burcunda bir Dolunay var. Dolunay'ın burçlara etkisine bakacak olursak; olaylara karşı daha çok titizlikle yaklaşacağız. Ev düzenleme, temizlik gibi konuları daha istekli bir şekilde yapacağız. İlişkilerde ise yanlış anlaşılmamak adına daha net olmak zorunda kalacağız. Peki burçları ayrı ayrı neler bekleyecek? 9-15 Mart haftalık burç yorumları haberimizde…

    9-15 Mart haftası Dolunay ve süper ay burçlara etkisi!

    Bu hafta burçları neler bekliyor? Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, Terazi, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının haftalık yorumları sayfamızda yer alıyor. Haftalık burç yorumlarına bakacak olursak; 9 Mart'ta Süper Ay Tutulması, diğer deyişle Süper Ay Tutulması, gerçekleşti... Tutulmanın Başakta gerçekleşmesi daha dikkatli, özenli ve titiz davranmamıza sebep olacak. Haftalık burç yorumları 9-15 Mart 2020 ile ilgili detaylar ve Dolunay'ın 12 burca etkisi haberimizde... Ay'ı halka içine alan görüntü, atmosferin üst katmanlarında gökyüzünü kaplayan ve buz kristali yapısındaki bulutların ışığı kırarak ayın etrafında ışık hüzmesi oluşturmasına neden olduğu biliniyor.

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