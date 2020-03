Tom Hanks kimdir? Ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson, Corona virüse yakalandığını duyurdu. Klasik haline gelmiş birçok ünlü filmden hatırlanan ünlü oyuncu Tom Hanks, kötü haberi Instagram hesabından duyurdu. NBA takımlarından Utah Jazz'ın yıldızı Rudy Gobert'in hastalığa yakalanmasının ardından NBA maçları iptal edilmişti. Şimdi de Hollywood yıldızı Tom Hanks'ten kötü haber geldi. Hanks; Instagram hesabından eşiyle birlikte Corona virüse yakalandığını duyurdu. Peki, Tom Hanks kimdir? 24 yaşında ilk defa kamera karşısına geçen Tom Hanks, "He Knows You're Alone" isimli filmde, Elliot karakterini canlandırdı. Küçük bir rol olsa da, oynadığı Shakespeare oyununda eleştirmenler tarafından aldığı beğeniler, bu filmde de olumlu tepkiler almasına sebep olmuştur.

TOM HANKS KİMDİR?

Amerika'nın California eyaletinde, 1956 yılında dünyaya gelen Tom Hanks, soyu İngiltere'ye uzanan bir baba ile Amerika'da büyük bir hastanede yöneticilik yapan annenin, dört çocuğundan biridir. Tom Hanks, beş yaşına geldiğinde, anne ve babasının boşanması ile başa çıkmak zorunda kaldı. Aradan uzun bir süre geçmeden, anne ve babası farklı kişiler ile yeniden evlendi ve yaptıkları yeni evlilikte, Tom Hanks ve diğer iki kardeşi babaları ve üvey anneleri ile yaşamaya başladı. Ancak bu evliliğin ömrü ise sadece iki yıl sürebildi.

Okul hayatında çekingen bir tavır takınan Tom Hanks, içine kapanık, pek arkadaş canlısı olmayan bir çocukluk geçirdi. 9 yaşına geldiğinde babasının yaptığı üçüncü evlilik ile beraber, kalabalık bir kardeş grubuna sahip oldu. Tom Hanks, Skyline Lisesi'ne gitti ve burada ilk kez tiyatro eğitimi almaya başladı.

Tiyatro Eğitimi

Başladı Chabot üniversitesinde, tiyatro eğitimine devam etti. Ancak, iki yıl sonra okul değiştirmek zorunda kalınca eğitimi de kesilmiş oldu. Yeni başladığı, Sacramento State Üniversitesi'nde tiyatroya devam etmese de, gösterilere gitmeye devam etti.

Tiyatro eğitimi gördüğü yıllarda, tanıştığı festival yöneticisi sayesinde, festival boyunca stajerlik yapmaya başladı. Üç yıl boyunca süren bu tecrübesi, ona sahne yönetmenliğine kadar pek çok alanda tecrübe kazandırdı. Stajerlik yaptığı bu yıllarda, Shakespeare'e ait ölümsüz eser, "Two Gentlemen of Verona" isimli oyunda gerçekleştirdiği performansı, ona festival eleştirmenleri oyununu kazandırdı.

Oyunculuk Kariyeri

24 yaşında ilk defa kamera karşısına geçen Tom Hanks, "He Knows You're Alone" isimli filmde, Elliot karakterini canlandırdı. Küçük bir rol olsa da, oynadığı Shakespeare oyununda eleştirmenler tarafından aldığı beğeniler, bu filmde de olumlu tepkiler almasına sebep olmuştur.

28 yaşında iki sinema filminde rol aldı. Sırasıyla Splash, Bachelor Party gibi filmlerde ciddi roller üstlendi. Oynadığı "Big" isimli film, sadece Amerika'da 151 milyon dolar hâsılat elde etti. Filmin başrolünü canlandırdı.

"Şenlik Ateşi" isimli yapım, 47 milyon dolarlık bütçesinin yanında, gişede sadece 15 milyon dolar kazandırabilmiştir. Başrolde, Tom Hanks'ın yer almasına karşı, böyle bir başarısızlık ünlü oyuncuyu çok kötü etkilememiştir.

37 yaşında oynadığı "Philadelphia" isimli yapım ile en büyük çıkışı yakalamıştır. Eşcinsel bir adamın, AIDS kapması ile hayatının değişimini başarılı bir şekilde canlandırması, büyük beğeni toplamıştır. Filmin, eleştirel yanı çok beğenilmiş, Tom Hanks'in oyunculuk yeteneği, takdir edilmiştir. Bu yapımdan sonra, her yıl güçlü bir yapımda başrollerde yer almıştır.

38 yaşından 48 yaşına kadar 10 yıl boyunca sırasıyla Forrest Gump, Apollo 13, Toy Story, That Thing You Do!, Saving Private Ryan, Mesajınız Var, Toy Story 2, Cast Away, Catch Me If You Can, The Terminal gibi başarılı filmlerde kamera karşısına geçmiştir.

Dan Brown'un eşsiz romanından uyarlanan "Da Vinci Şifresi" filminde başrol karakterini oynamış. Tüm dünyada, üç farklı dilde gösterime giren film, 125 milyon dolarlık hasılat yapmıştır. Bu film ile Tom Hanks, uluslar arası arenada tanınan bir oyuncu haline gelmiştir.

Son olarak "Casuslar Köprüsü", "A Hologram for the King" gibi filmlerde yer almıştır. Ayrıca, ünlü oyuncunun, 2016 ve 2017 yıllarında gösterime girecek filmleri mevcuttur. Şu an, yapımı süren The Circle, Inferno isimli 2016 filmlerinde önemli rollere sahiptir. 2017 yılında gösterime girecek, "Oyuncak Dünyası 4" isimli animasyon filminin de "Woody" karakterini seslendirmiştir.