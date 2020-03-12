Koş Hülya koş

Hülya Avşar, Boğaz havası aldı. YouTube programına başlamak için gün sayan sanatçı, önceki sabah sahilde koşu yaptı. Avşar'ın sıkı sıkı giyinmesi dikkat çekti.
Aydın HAMZA
Hülya Avşar, Boğaz havası aldı. YouTube programına başlamak için gün sayan sanatçı, önceki sabah sahilde koşu yaptı. Avşar'ın sıkı sıkı giyinmesi dikkat çekti.
Aydın HAMZA
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