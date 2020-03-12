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    • Magazin
    • 12.03.2020 Gazete
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    Koş Hülya koş

    , Boğaz havası aldı. YouTube programına başlamak için gün sayan sanatçı, önceki sabah sahilde koşu yaptı. Avşar'ın sıkı sıkı giyinmesi dikkat çekti.

    Koş Hülya koş

    , Boğaz havası aldı. YouTube programına başlamak için gün sayan sanatçı, önceki sabah sahilde koşu yaptı. Avşar'ın sıkı sıkı giyinmesi dikkat çekti.

    Aydın HAMZA

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