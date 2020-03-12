Nisan 2019'da ayrılan Serenay Sarıkaya ile Kerem Bürsin tamamen bağlarını koparıp gemileri yaktı... İkili, ayrılıktan sonra birlikteyken sahiplendikleri köpekleri Orfeus ve Hectorious için görüşme kararı almıştı. Ancak Kerem Bürsin, artık köpekler için bile bir araya gelmek istemediğini açıkladı.

Önceki akşam Reşitpaşa'daki By Steak'de yemek yiyen oyuncu, şu çıkışı yaptı: "Sakız gibi uzamasın bu konu. Bu iş bir şekilde çözülür; köpeklerden biri onun, diğeri benim olur. Bence artık bu konuyla ilgili de görüşmeye gerek yok."



28 yaşındaki güzel oyuncu, son dönemde kariyerinden çok özel hayatıyla gündemde.

DOĞAN SAVAŞ