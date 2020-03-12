Gelinim Mutfakta birinci kim oldu? 12 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu yarışmanın takipçileri tarafından merak ediliyor. Hafta içi 5 gün yayınlanan programda gelinler hafta boyunca en çok puanı toplayarak haftanın birincisi olmaya çalışıyor. En az puanı alan gelin ise eleniyor. Peki, Gelinim Mutfakta puan durumu 12 Mart birinci kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA 12 MART PUAN DURUMU!

Başak 7 puan

Hatice 12 puan

Ezgi 16 puan

Elif 9 puan

Gelinim Mutfakta 12 Mart günün birincisi belli oldu. Kayınvalidelerden bugün toplam 16 puan alan Ezgi günün birincisi ve çeyrek altının sahibi oldu. Başak ise bugün toplam 7 puan alarak günün sonuncusu ve haftanın finalinde en büyük eleme adayı oldu.

GELİNİM MUTFAKTA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hatice, kaynanası Hüsniye Hanım ile ters düşerken, Hüsniye Hanım, gelinini korumaya kalkışınca Hatice'nin sert tepkisi ile karşılaştı. Ezgi ve Elif, Hüsniye Hanım ile Hatice'nin taklidini yaparak eleştiri oklarını üstlerine topladı. Yemek tadımı sırasında Reyhan Hanımın verdiği puanlar gerilimi tırmandırdı.