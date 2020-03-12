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    • 12.03.2020 07:44
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    • 12.03.2020 07:46
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    Dünyaca ünlü aktör koronavirüse yakalandığını açıkadı!

    ’de ortaya çıkan ve her geçen gün giderek dünyayı esir alan Koronavirüs haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Gelen son dakika bilgisine göre dünyaca ünlü aktör ve eşi , ’da koronavirüse yakalandı. hesabı Instagramdan açıklama yapan Tom Hanks, Covid-19 virüsünün kendilerine de bulaştığını yapılan testlerin sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

    Sabah saatlerinde gelen son dakika bilgisine göre Yeşil Yol, Forrest Gump, Er Ryan'ı Kurtarmak, Kaptan Philipps, Yeşil Yok, Sully, Sıkıysa Yakala, Terminal ve Casuslar Köprüsü gibi filmlerin başrolllerinde rol alan Tom Hanks corona virüse yakalandı! Sosyal medya hesabından açıklama yayınlayan Tom Hanks, Avustralya'da kendisi ve eşine yapılan testin pozitif çıktığını bir süre karantina altında kalacaklarını ifade etti.

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