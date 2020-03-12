29 Mart'ta Volkswagen Arena'da UNICEF Umut Konseri yapılacak. Sanatçılar İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde çocuklar için şarkılar okuyacak.
Gökçe Bahadır ve Yalın da sahnede olacak.
29 Mart'ta Volkswagen Arena'da UNICEF Umut Konseri yapılacak. Sanatçılar İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde çocuklar için şarkılar okuyacak.
Gökçe Bahadır ve Yalın da sahnede olacak.
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