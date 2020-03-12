Bir Zamanlar Çukurova 60. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Züleyha ve Demir gerginliği giderek büyüyor

ATV ekranlarında perşembe akşamı büyük bir ilgiyle takip edilen Bir Zamanlar Çukurova dizisi 59. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Son bölümde Züleyha perişan halde eve ulaşıyor. Demir'in Züleyha'yla ilgili verdiği karar herkesi şaşırttı. Hünkar yine araya girmeye kalktı ama Demir'i kimse durduramadı. İzleyiciler bölümün ardından Bir Zamanlar Çukurova 60. yeni bölüm fragmanını beklemeye başladı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Züleyha perişan halde eve ulaşır. Ancak Demir'in öfkesi dinecek gibi değildir. Züleyha'yı elleriyle öldürememiştir ama yaşatmaya da niyeti yoktur.
DEMİR'İ KİMSE DURDURAMIYOR
Hünkar yine araya girmeye kalkar ama Demir'i kimse durduramaz. Züleyha bir kez daha çiftlikten uzaklaştırılır. Çiftlikte yaşaması da, kimsenin ona bir bardak su vermesi de yasaktır!
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